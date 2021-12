En moto o bici y ‘solo con la protección de la Virgen’, miles de peregrinos avanzan a la Basílica de Guadalupe

Siguen llegando los peregrinos a la Basílica. En lo que va de este mes y hasta la tarde de este miércoles se contabilizaron más de 414 mil peregrinos, según la alcaldía Gustavo A. Madero y siguen llegando en condiciones muy riesgosas.

Braulio, un peregrino de Córdoba, Veracruz, señaló que lleva 11 años visitando la Basílica y que viaja dos días para llegar.

Caminando, corriendo, en bicicleta, moto y diferentes vehículos, en esta semana, miles de peregrinos acuden a la Basílica de Guadalupe; como los cuatro integrantes de la familia Valencia de Gabriel.

“Pedirle a la Guadalupana que me bendiga en cualquier camino”, dijo Edgar Valencia de Gabriel, peregrino de Santa Inés Tecuixcomatl, municipio de Ixtlacuixtla, en Tlaxcala.

Edgar es carnicero en Tlaxcala. Él, sus dos hermanos y su mamá viajaron 140 kilómetros en dos motos de 200 centímetros cúbicos, desde Santa Inés Tecuixcomatl, Tlaxcala hasta el Cerro del Tepeyac, sin protecciones, dicen, mas que las que les da la Virgen

Edith de Gabriel valencia, una peregrina Tlaxcala, reconoce que sí le da mucho miedo y que sí se corre peligro.

“Teniendo muchísima fe, ante la virgen Guadalupana, yo pienso que ella nos va a ayudar y nos va a traer y llevar con bien”, señaló Edith de Gabriel Valencia, peregrina de Tlaxcala.

Un grupo de peregrinos de Tabasco año tras año viajan 850 kilómetros en bicicleta desde Villahermosa, hasta la Basílica de Guadalupe.

Jenifer Guadalupe Cruz, una peregrina tabasqueña, compartió lo que piensa cuando va en bicicleta:

“Cuando me subo, primero hago una oración y pedirle que me acompañe, que me de las fuerzas. Sí es peligroso porque de repente los tráileres se te pegan, se te juntan”.

Se espera que el número de peregrinaciones aumente en carreteras que llevan a la Ciudad de México y en las avenidas que llevan al cerro del Tepeyac al acercarse el 12 de diciembre.

“Le agradezco mucho a mi morenita linda que de tantos años hemos venido, siempre hemos caminado con ella y ella nos ha protegido”, expuso Santiago López, peregrino de Tabasco.

