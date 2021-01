En México, un policía es asesinado diariamente

Todos los días, un policía es asesinado en México. 25 elementos perdieron la vida del uno al 25 de enero de este año, según el conteo de la asociación Causa en Común. En 2020, 520 elementos fueron asesinados, más de uno a diario.

La mayoría perdió la vida en cumplimiento de su deber, sin embargo, no hay un solo homicidio al que se le haya hecho justicia, destacó la directora de Causa en Común A. C.

“Es sumamente grave la situación en general que viven los policías. En una situación de violencia que vivimos que los maten y las mismas instituciones que los contrataron deberían protegerlos son los primeros que los dejan fuera y que no hacen nada porque esos casos no queden en la impunidad. No tenemos ningún caso de sentencias de personas que hayan matado a policías”, señaló María Elena Morera, directora de Causa en Común A.C.