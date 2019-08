En menos de seis meses, 3 mil 500 carpetas de investigación por delitos contra la mujer: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó sobre el número de carpetas de investigación que se han abierto de marzo a la fecha por delitos contra las mujeres.

Al encabezar el “Diálogo Cero impunidad y justicia absoluta para las mujeres y niñas víctimas de violencia”, anunció la creación de mesas permanentes de trabajo con organizaciones feministas, campañas integrales de género y capacitación a policías contra el machismo para enfrentar la violencia contra las mujeres.

Señaló que los resultados de los programas integrales que se conformarán con estas mesas serán supervisados por la Organización de las Naciones Unidas.

Además informó que los policías de la ciudad tendrán una capacitación especial en perspectiva de género.

Por su parte, Ernestina Godoy, procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, afirmó que no permitirán la violencia en la ciudad, sino que promoverán una cultura de paz.

No vamos a permitir la impunidad de persona alguna, no vamos a criminalizar la protesta social, pero no vamos a permitir la violencia y la impunidad que se infiltra muchas veces entre nosotras, busquemos abanderar un cambio, el cual no debe quedarse en simple discurso”, explicó Ernestina Godoy, procuradora General de Justicia de la Ciudad de México