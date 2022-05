En memoria de Debanhi Escobar, ofrecen misa en San Nicolas, NL

En memoria de Debanhi Susana Escobar Bazaldua, se ofreció este sábado una misa en la parroquia de San Juan de los Lagos de San Nicolas, Nuevo León.

Te recomendamos: Buscarán tercer dictamen pericial en autopsia de Debanhi Escobar

A la celebración eucarística asistieron familiares, amigos y su madre Dolores Bazaldua, quien siente más confianza en las autoridades federales que colaboran en el caso de su hija desaparecida el 9 de abril y localizada sin vida el 21 de abril al interior de la cisterna de el motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo.

Durante el fin de semana Grisela Núñez, titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres de Nuevo León viajó a la Ciudad de México para reunirse con personal de la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y peritos internacionales para homologar los informes y determinar si es necesario un tercer dictamen y necropsia.

“Hasta ahorita están trabajando como les comentábamos el día de hoy no sé, yo creo que comenzaron temprano con estas investigaciones y con esta, estas periciales para determinar que digo, en base a la necropsia que nosotros habíamos mostrado que se filtró, que si era, parte de lo que se filtró, este bueno en base a eso, tenemos mucha esperanza de que salga a relucir la verdad”, indicó el padre de Debanhi.

Don Mario y la señora Dolores recomendaron a los padres que buscan a sus hijos mantener siempre la fe.

“Que la fe es lo último que se pierde que la fe mueve montañas, siempre piensen que sus hijos o sus hijas van a estar este con bien, que luchen, que no se den por vencido”, comentó Mario Escobar, padre de Debanhi.

“Pues que levanten la voz, más que nada que levanten la voz, si nos quedamos callados no vamos a lograr nada si aun así levantando la voz este pues al creer en la justicia y ver que no se hacen las cosas, eso nos llena de tristeza, repudio hacia todo porque no nos hacen caso”, comentó la señora Dolores Bazaldua.