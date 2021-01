En libertad presuntos mutiladores del monumento a Cuauhtémoc

Por un informe de la policía preventiva, que supuestamente no correspondía con la realidad, tres presuntos responsables de un daño histórico a seis leopardos de bronce con penacho que pertenecen al monumento de Cuauhtémoc, quedaron en libertad.

Desde 1887, se colocaron ocho leopardos de bronce con penacho en la base del monumento a Cuauhtémoc, ubicado en Paseo de la Reforma e Insurgentes.

“Es la primera ocasión que este monumento tiene daños de esta envergadura, este daño que se provocó en esta ocasión sí es un daño más severo en la integridad material del monumento dado que ya faltan piezas originales”, informó Diego Arturo Jáuregui, Restaurador INAH.

El pasado 29 de diciembre, estas tres personas fueron detenidas supuestamente en flagrancia, porque presuntamente mutilaron a seis de los ocho leopardos de bronce con penacho.

Cinco de los leopardos de bronce fueron mutilados, el sexto, fue retirado por completo de su lugar.

“Estas personas ingresaron a ese perímetro y fueron mutiladas varias partes del monumento, básicamente fueron las extremidades delanteras o las patas en 6 de las piezas”, agregó Jáuregui.

El daño fue valuado por las autoridades en tres millones de pesos.

En un principio, la policía preventiva informó que en ese lugar fueron detenidos en flagrancia Jesús “N”, Santiago “N” y Marco Antonio “N”

Ese día, los policías preventivos Gabriel Martínez y Brayan Daniel Ortiz fueron quienes realizaron la detención.

“Una persona del sexo femenino nos hace una indicación, nos detuvimos y nos indica que tres personas se encontraban en el interior del monumento vandalizando, había una valla un poco abierta y encontramos a los tres sujetos, uno portaba un arco con cegueta y estaba cortando un fragmento del monumento”, dio a conocer Brayan Daniel Ortiz, Policía segundo SSCDMX.

Incluso, según el policía, dijo que fue necesario el uso de la fuerza, porque los presuntos delincuentes portaban seguetas que utilizaron como armas.

“Nos empiezan a insultar con groserías, al momento de que empiezo a forcejear con uno, me empieza a agredir con el arco, mi compañero aborda el otro y ya lo detiene”, continuó el uniformado.

Pero esta versión, no coincide con las pruebas que aportaron los abogados de los imputados.

En un principio, los detenidos fueron presentados ante el ministerio público, acusados de los delitos de daño en propiedad y robo.

Un representante jurídico del INAH presentó una denuncia de hechos, lo que derivó en que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México declinara la competencia a la Fiscalía General de la República.

Los detenidos fueron presentados ante un juez de control.

Sin embargo, luego de varios días de audiencia, la defensa de los acusados presentó videos de las cámaras del C2 del gobierno capitalino, en los que se demostraba que la versión de los policías no coincidía con los videos.

El juez resolvió que en los videos se observan horarios distintos y circunstancias diferentes, por lo que no se advierte que el supuesto delito haya ocurrido como lo establecieron los policías en el Informe Policial Homologado y peor aún, según dijo el juez, no se establece que los imputados participaron en estos hechos porque en los videos no se puede apreciar su presencia en el lugar donde se cometió el delito.

Ante esta situación, el juez de control resolvió la libertad de los imputados.

La Fiscalía General de la República informó que el juez de control le ordenó al ministerio público federal continuar con la investigación.

Mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)del gobierno de la Ciudad de México informó que el área de asuntos internos de esa dependencia realizará una investigación del proceder de los policías preventivos.

Con información de Mario Torres

DMGS