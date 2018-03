En economía se deben respetar las leyes: Campa respecto al NAICM

Roberto Campa, secretario del Trabajo, habló de riesgos a la economía del país si llegara a cancelarse la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), como advierte Andrés Manuel López Obrador, en caso de ganar la Presidencia de la República.

Lo que hemos aprendido también los mexicanos es que en economía se deben respetar las leyes. Mientras que en lo jurídico la impunidad significa que quienes no respetan las leyes muchas veces no tienen castigo, cuando se trata de leyes económicas, no respetar las leyes implica siempre, tarde o temprano, pagar una factura. En México ya la pagamos en alguna época”, dijo Roberto Campa, secretario del Trabajo.