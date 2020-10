En diciembre, México tendría 42.8% de ocupación hotelera con posible semáforo amarillo: Turismo

Durante la conferencia diaria celebrada en Palacio Nacional por COVID-19, el secretario de Turismo del gobierno de México, Miguel Torruco, dio a conocer que si en diciembre el semáforo epidemiológico está en color amarillo, la ocupación hotelera podría ser del 42.8%, y sí el semáforo se encuentra en color naranja sería del 32.9%.

Te puede interesar: Turismo internacional cae en marzo 34,4 % interanual en México por coronavirus

“Vamos a responder a la problemática actual, recuerden que al cierre del 18 estábamos en el lugar 40 en gasto per cápita, el año pasado logramos escalar tres puestos al 37, es decir la potencialidad turística de una nación no se debe de medir en número de turistas recibidos si no en las divisas captadas”, comentó Miguel Torruco, secretario de Turismo.

El secretario de Turismo aseguró que el año pasado llegaron a nuestro país 102 millones 586 mil turistas a distintos centros de hospedaje, con una ocupación del 58.35 por ciento; mientras que este 2020 se espera recibir a 58 millones 879 mil turistas alojados en los centros de hospedaje, con una ocupación promedio del 27.1 por ciento.

“La inversión privada en proyectos turísticos en cartera que se iniciaron en el 2019 ascienden a 193 mil 543 millones de pesos en las 32 entidades federativas, dependen, se desglosan de 578 proyectos y los estados con mayor inversión hasta el momento son Nayarit, Baja California Sur y Ciudad de México”, señaló Miguel Torruco, secretario de Turismo.

Según el Informe Técnico, el número de muertos a consecuencia de COVID-19 en México incrementó este miércoles a 77 mil 646 personas; en las últimas 24 horas se reportaron 483 fallecimientos. El número de contagiados de martes a miércoles fue de 5 mil 053 acumulando un total de 743 mil 216 personas infectadas.

Con información de Bogdán Castillo.

LLH