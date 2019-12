En Chiapas, solicitan a peregrinos tomar precauciones con el fuego

En Chiapas, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) externó a los peregrinos que recorren las principales carreteras de la entidad, tomar las debidas precauciones con el uso del fuego, sobre todo con las fogatas que realizan donde descansan, toda vez que, en estas fechas, los incendios forestales se incrementan por esta causa.

Las peregrinaciones las respetamos, pero hemos visto que mucha gente usa estopas o hacen sus fogatas y no las apagan, y ahorita, prácticamente, las fogatas no se van a apagar porque no hay mucha humedad”, comentó el ingeniero José Velázquez Martínez, jefe del Departamento de Gestión de Riesgos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.