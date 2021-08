En CDMX, la ciudad de los baches, autoridades ofrecen seguro para cubrir daños

El gobierno federal anunció el lunes que trabaja en un programa nacional para reparar baches, ya que según una encuesta del INEGI es considerado un serio problema nacional. En varias colonias de la Ciudad de México, principalmente en la temporada de lluvias, este problema se agrava a tal grado que los vecinos han decidido adoptar sus propios baches.

Hay baches que se formaron recientemente y otros que ya han sido “adoptados” por los vecinos, que hasta les colocan diversos objetos para alertar a automovilistas y peatones y no caigan.

Como éste, localizado en Lerdo y Manuel González, en la alcaldía Cuauhtémoc que ha sido adornado con una cubeta y maderas.

O este otro, en Poniente 116 y Norte 35, en la colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco, en donde hay un cesto de ropa, una llanta y una palmera para que se vea.

En la esquina de Villalongín y Río Rhin, colonia y alcaldía Cuauhtémoc, este hoyo ha dejado a varios automóviles sin tapones.

En la Avenida Jardín y Antonio Valeriano, en la colonia Ampliación del Gas, alcaldía Azcapotzalco, la suspensión de los vehículos se desgasta cada que pasan por aquí, incluso los vehículos pesados.

Pero no son los únicos.

Este bache, del 1854 de Vasco de Quiroga, en Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón, ha dejado sin llantas a muchos automovilistas.

En temporada de lluvias es cuando más trabajo tienen las vulcanizadoras.

El Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Obras y el Sistema de Aguas, atiende los reportes de baches en vías primarias.

Como esta fuga que ocasionó un gran hoyo frente a la Embajada de Polonia, en Paseo de la Reforma.

De acuerdo con el Secretario de Obras, se trabaja para repavimentar toda la red primaria.

La Ciudad de México también cuenta con un seguro para cubrir los daños.

“No se puede esquivar, la vuelta va pareja y vienen dos carros entrando, aquí impactó, deformo el rin, me lo rompió y me rompió la llanta, aquí está el daño, eso me provocó más problemas dentro del auto, no solamente queda en la llanta”, Oliver Romero, afectado por un bache.