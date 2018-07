En 3 años no habrá aumento de la gasolina, anuncia AMLO

En reunión privada de trabajo, dirigentes de la Concamin le entregaron a Andrés Manuel López una propuesta de desarrollo del sector.

Acordaron trabajar, desde ahora, con las secretarías relacionadas, así como dar impulso especial hacia el sureste del país y el arranque del programa de capacitación a jóvenes.

López Obrador ofreció alcanzar, durante su gestión, un crecimiento económico del 4% y refrendó el compromiso establecido desde la campaña que en su gestión no habría gasolinazos.

Nuestro propósito es crecer en el sexenio en promedio 4%, no va a haber gasolinazos ese es el compromiso. Vamos a que la gasolina no aumente de precio en términos reales, esto es que se mantenga en términos reales con los mismos precios que nada más se descuente lo que es inflación, porque si no sería bajar. Tenemos que mantener los precios considerando inflación, ese es mi compromiso: tres años no va a haber gasolinazos, no solo no va a haber gasolinazos, no van a aumentar más allá de la inflación el gas, el diésel y la energía eléctrica, es mi compromiso”, señaló López Obrador.