Empresas que no permiten inspección sanitaria serán sancionadas: Secretaría del Trabajo

Las empresas que no permiten la inspección sanitaria por Covid-19 serán sancionadas, aseguró este miércoles Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo.

“34 de ellas, es decir el 48% cumple con las medidas sanitarias, es decir se implantaron bien los protocolos y lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación”, explicó Luisa María Alcalde.

En la conferencia sobre los programas de Bienestar en Palacio Nacional, agregó que 7 empresas se encontraban cerradas, 8 centros de trabajo que no cumplían con los protocolos accedieron a cerrar, 5 no cumplen los lineamientos y no pararon actividades. Una empresa se negó a ser inspeccionada, 8 están en proceso de inspección. Y no se encontraron 8 centros de trabajo en los domicilios declarados.

Señaló que en los casos de las empresas que no permiten la inspección y aquellas que deben cerrar y no lo hacen, se han iniciado los procesos sancionadores ante el ministerio público y se da parte a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

