Incumplen 13% de empresas con cese de actividades por coronavirus en México

La secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, informó este lunes que 13% de las empresas en México no ha cumplido con el cese de actividades pese a la contingencia sanitaria por el coronavirus.

Te recomendamos: Pacientes sospechosos de coronavirus saturan hospitales de la CDMX

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrardor, la funcionaria dio a conocer el “Quién es quién” en el cumplimiento de las medidas sanitarias.

“El 87% de las empresas a las que se ha acudido cumplen con la normatividad y el 13% no cumple”, dijo.

Las empresas no esenciales que se negaron al cierre, clasificadas por su actividad económica son de la industria automotriz (28%), industria textil (17%), comercio de productos no esenciales (15%), industria tabacalera, calzado, construcción (11%), industria maderera (8%).

También se negaron a cerrar las relacionadas a centros de educación, recreación, almacenamiento y publicidad, fabricación de productos de plástico y metales no esenciales (4%), industria celulosa y papel, metalurgia no esencial y productos electrónicos no esenciales (4%).

Otros resultados, el 50% de las empresas ya se encontraban cerradas, 20% se exhortó al cierre y accedieron y 17% realizan alguna actividad esencial.

“Seguiremos con las verificaciones; exhortamos a las empresas a cuidar a sus trabajadores y a las comunidades”, dijo.

Explicó que el 23% de las empresas que se negaron a cerrar se encuentran en los municipios más afectados por la pandemia.

Mayoría de empresas cumple con medidas sanitarias: AMLO

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó hoy que, tras un análisis preliminar, son pocas las empresas las que no están cumpliendo con las medidas sanitarias dictadas por la emergencia sanitaria por COVID-19.

“Muy satisfactorio desatacar que la mayoría de las empresas y negocios están cumpliendo y que son muy pocos, es un porcentaje menor los que no cumplen”, enfatizó el jefe del Ejecutivo en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

El mandatario federal confió en que los próximos días dichas firmas se adhieran a las recomendaciones que están haciendo las autoridades sanitarias.

“Estoy seguro que en estos días se pongan al corriente y que obedezcan las medidas que son por el bien de nuestro pueblo, de la nación y hasta por el bien de ellos mismos”, señaló.

El presidente de la República recalcó que es importante que todos los mexicanos cumplan con el distanciamiento social a fin de evitar que haya más contagios por el coronavirus.

Aseguró que en la medida en que se acaten las recomendaciones, la reactivación de la economía será más rápida y se podrán levantar las medidas de confinamiento.

Con información de Notimex

AAE