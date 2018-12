Empresas y Gobierno formalizan convenio de apoyo a jóvenes

Líderes de los principales organismos empresariales en México y funcionarios del nuevo Gobierno Federal firmaron el primer Convenio para dar capacitación de calidad a 2 millones 300 mil jóvenes desempleados y les permita alejarse del círculo de la violencia.

En la primera etapa se han registrado 230 medianas y grandes empresas de múltiples giros como el industrial, alimenticio, cementero, financiero y comercial.

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo apuntó que quedó sellada “una alianza entre gobierno e iniciativa privada y sociedad para sumar el talento y la energía de los jóvenes a la transformación de México […] ‘Jóvenes construyendo el futuro’ marca una clara diferencia con políticas sociales de corte asistencialista y clientelar. No habrá intermediarios para que los jóvenes puedan registrarse toda persona entre 18 y 29 años que no estudia y no trabaje tendrá derecho a recibir una beca para su capacitación en el trabajo”.

#EnVivo: Primera Firma de Convenio con empresas para el programa #JóvenesConstruyendoElFuturo https://t.co/7rDwR5epwC — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) December 7, 2018

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, en tanto, manifestó que los empresarios han asumido “el compromiso de apoyar esta iniciativa, expresamos nuestro interés para seguir vinculando a los jóvenes con el sector productivo y construir sobre la base del empleo y el talento una ruta a un país más próspero, equitativo e incluyente”.

Precisó que, por un año, las empresas se convertirán en tutores y darán a los jóvenes capacitación de calidad y habilidades socio emocionales que les permitan incorporarse al mercado laboral. Tendrán una beca de 3 mil 600 pesos al mes y al cabo de un año recibirán una constancia.

Este programa de capacitación para el trabajo reducirá la exposición de los jóvenes a situaciones de riesgo y no caigan en el círculo de la violencia aseguraron autoridades.

Desde la perspectiva del secretario Alfonso Durazo, esto ocurrirá porque el programa “tendrá un impacto muy importante en la seguridad. Los jóvenes nutren la estadística criminal, la nota roja del día está marcada por asesinatos, por homicidios, por jóvenes detenidos, por jóvenes encarcelados […] desde hace 3 décadas los jóvenes han venido constituyéndose en el ejercito de reserva del narcotráfico y eso es lo más dramático”.

Pdte. de la @cceoficialmx, @jpcastanon: “Necesitamos la participación activa y coordinada de todos los sectores de la población para alcanzar una sociedad más equitativa e incluyente.” #JóvenesConstruyendoElFuturo

https://t.co/47ZvYQeFAR — STPS México (@STPS_mx) December 7, 2018

El programa “Jóvenes construyendo el futuro” está dirigido a toda persona entre 18 y 29 años del campo o la ciudad. Durante un año recibirán una beca de 3 mil 600 pesos mientras se capacitan en el trabajo.

También pueden inscribirse jóvenes profesionistas que no son contratados por falta de experiencia.

Este programa es un camino para insertar a 2.3 millones de jóvenes y motivarlos.

Nos hemos unido porque queremos brindar una oportunidad a las y los jóvenes y capacitarlos. Roberto Zamarrin, Director de Robotix#JóvenesConstruyendoElFuturo pic.twitter.com/1y5rGW76oI — STPS México (@STPS_mx) December 7, 2018

Además, el programa ayudará a las empresas a encontrar talento y disminuir los costos de rotación y reclutamiento de personal.

Horacio Duarte Olivares, subsecretario de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), defendió que el programa “no es asistencialista”, pues busca incentivar la economía y desarrollar habilidades, destrezas y capacidades, afirmó.

#JóvenesConstruyendoElFuturo es una estrategia fundamental de la política social. Felicito a los empresarios que harán posible este programa. Secretario de @SSPCMexico, @AlfonsoDurazo pic.twitter.com/PtT4GBaxW2 — STPS México (@STPS_mx) December 7, 2018

Agradeció la colaboración del sector empresarial en este programa tan importante para el Gobierno de la República.

“Esta propuesta es la apuesta para transformar la realidad de millones de jóvenes a lo largo y ancho de nuestro país. Sostenemos que a partir de ahora la juventud mexicana tendrá un espacio y una participación en las políticas públicas del gobierno mexicano”, dijo durante la presentación del programa en la explanada del Museo Nacional de Antropologia e Historia.

#JóvenesConstruyendoElFuturo es un programa en el que tenemos todos responsabilidad. Hoy sellamos una alianza entre gobierno y empresarios para apoyar a las y los jóvenes. @LuisaAlcalde, Secretaría de @STPS_mx pic.twitter.com/kndvXP9CH6 — STPS México (@STPS_mx) December 7, 2018

Subrayó que la participación del sector público y de manera muy especial del privado en este programa “sin duda nos conducirá al éxito que nos estamos planteando”. Indicó que con este programa se pretende becar a 2.3 millones de jóvenes para capacitarlos en una actividad laboral.

“En el diseño de este programa fue y ha sido muy importante la participación del sector privado y con ellos hemos diseñado una política pública, que será exitosa porque no es una política pública unilateral, es una política pública que entiende la dinámica de los jóvenes, apuesta a la inversión social y sobre todo busca detonar una parte de la economía”, agregó.

“#JóvenesConstruyendoElFuturo es la puesta en marcha para transformar la realidad a lo largo y ancho de nuestro país”:

Subsecretario @horacioduarteo pic.twitter.com/oZ7xRtdhnm — STPS México (@STPS_mx) December 7, 2018

Con esta propuesta, abundó, se quiere cambiar el paradigma de los programas. “Sostenemos que no tenemos derecho a fallarle a los jóvenes, ni tampoco les vamos a dar la espalda, porque sostenemos que por el bien de todos: becarios sí, sicarios no”, expresó.

(Con información de Guadalupe Flores y Notimex)

tfo