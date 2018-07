Empresarios destacan apertura comercial en la Cumbre de la Alianza del Pacífico

Se realizó el quinto encuentro empresarial en el marco de la décimo tercera Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico, en Puerto Vallarta, Jalisco.



El evento fue inaugurado por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo y por Valentín Díez Morodo, presidente del Capítulo México del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico; ambos destacaron la importancia de la apertura comercial para regular el mercado nacional y regional

“Alianza Pacífico tiene que sin duda repensar la estrategia de integración de practicidad y de crecimiento hacia el futuro, creo que lo que podemos sin duda apreciar en el horizonte es nuevos tiempos en américa latina”, apuntó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía

“Para acercar los pueblos y economías de nuestra región en estos momentos en los cuales existen planteamientos de proteccionismo que intentan debilitar el libre comercio”, señaló Valentín Díez Morodo, presidente del ‘Capítulo México’ del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico.

Durante la sesión plenaria de apertura: “Perspectivas de la Alianza del Pacífico en el entorno económico comercial”, su moderador, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, lamentó que, a pesar de los beneficios del libre comercio, en los últimos años, el mundo ha sido testigo del retorno del proteccionismo.

“A pesar de los beneficios del libre comercio y el impacto en el bienestar y en múltiples sociedades y regiones del mundo el apoyo a la apertura comercial se ha reducido y está en reflexión. Las medidas que limitan el flujo de bienes, servicios y personas ha aumentado desde 2010, de acuerdo al Global Trade Alert en una petición de análisis del Center for Economic Policy Research que solicitó G20. Frente a esta tendencia los países que formamos la Alianza del Pacífico hemos mantenido esta vocación de unidad y de apertura, de facilitación y de homologación”, agregó Juan Pablo Castañón, presidente del consejo coordinador empresarial.

El secretario de Economía alertó sobre los riesgos de echar atrás el proceso de apertura e integración de dos décadas

“El riesgo más grande para México hoy en día no es el no modernizar y lograr un nuevo acuerdo de libre comercio en América del Norte. Nuestro riesgo más grande es que a partir de no lograrlo nuestras fuerzas nacionales, nuestros empresarios nacionales nos confundamos y entonces empujemos en una regresión de 20 años de proceso de apertura e integración, indicó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía.

Destacó la importancia de continuar con un enfoque comercial multilateral. Advirtió que, si se aplican medidas proteccionistas, las economías emergentes pierden

“Los que tenemos más que perder con permitir el debilitamiento del multilaterismo comercial, somos las naciones emergentes. el multilateralismo sea comercial, sea en el contexto de las Naciones Unidas o de la seguridad global, crece para dar un equilibrio a las fuerzas de las potencias en el mundo. Si lo destruimos nosotros mismos nos estamos dando un balazo en el pie”, agregó Guajardo.

María Lorena Gutiérrez, ministra de Comercio de Colombia, destacó que se vive el momento más complejo en la historia en materia de Comercio.

“Con una tendencia claramente al proteccionismo mezclado con un cierto populismo de encontrar en la población que no encuentra beneficios sobre la globalización”, indicó María Lorena Gutiérrez, ministra de Comercio de Colombia.

El ministro de Comercio de Perú, Roger Valencia, habló sobre los beneficios que la Alianza del Pacífico ha otorga a algunos de sus países integrantes.

“Hemos logrado mucho en poco tiempo. Del 2011 a hoy día, ¿quién se acuerda de que necesitábamos visa los peruanos para venir a México y los mexicanos para ir a Perú?, no hay visa”, apuntó Roger Valencia, ministro de Comercio de Perú.

El objetivo de este encuentro empresarial es promover la visión 2030 de la región en su proceso de integración profunda con el entorno internacional, además presentar los avances en inversión, comercio, agenda digital, integración financiera y logística.

Con información de Alan Gilberto Hernández.

LLH