Empresarios de Sonora piden tregua al crimen organizado para realizar Mundial de Béisbol

En Ciudad Obregón, Sonora, empresarios locales optaron por pedirle una tregua a los grupos del crimen organizado para que permitieran que se llevara a cabo con seguridad y tranquilidad el Mundial de Béisbol Sub-23.

“Hago un llamado a que hagamos una pausa, que hagamos un pacto, que hagamos un pacto de paz, que veamos por dar una buena imagen y por que se celebren estos juegos de manera cordial, de manera eficiente”, dijo Mario Villa, vocero de la Canaco Ciudad Obregón.

Desde el 23 de septiembre y hasta el próximo 2 de octubre, Sonora es sede del Mundial de Béisbol Sub-23, donde compiten equipos de 12 naciones, junto con Hermosillo, Ciudad Obregón es sede del mundial, pero también una de las ciudades más peligrosas del país, por lo que empresarios locales decidieron solicitar una tregua al crimen organizado.

“Pedimos a los que generan ese tipo de inestabilidad, son diez días, diez días que dejen de laborar o no sé cómo se le pueda decir, pero que puedan manejarlo de esa forma, hombre, que tomen vacaciones”, dijo Ivonne Llamas, presidenta de Canaco Ciudad Obregón.

El municipio de Cajeme, cuya cabecera municipal es Ciudad Obregón, es uno de los diez municipios más peligrosos de México. Entre enero y agosto de 2021 se han reportado mil 116 carpetas de investigación por homicidio doloso y feminicidio en Cajeme; un aumento del 26.25 respecto al mismo periodo del 2020.

Para garantizar la seguridad de los jugadores, autoridades optaron por custodiar los trayectos de los equipos al aeropuerto, al hotel y al estadio de Ciudad Obregón, tanto en los entrenamientos como en los juegos oficiales.

“Nos indican los horarios para salir de los hoteles al estadio de beisbol y del estadio de beisbol, una vez que ellos concluyen el entrenamiento, de regreso al hotel por una ruta establecida que se formuló que es la ruta más segura, para que no tuvieran ningún riesgo en el camino”, destacó Rosendo Maya, comandante de Tránsito de Cajeme.

Solo el fin de semana de la inauguración del mundial, del jueves al domingo, fueron asesinadas once personas en Cajeme.

En ese mismo municipio, el pasado 13 de mayo, fue asesinado Abel Murrieta, ex candidato de movimiento ciudadano a la alcaldía de Cajeme y un mes antes también fue asesinado el cantante Alex Quintero

“Muy violento el clima en los últimos años; ha habido muchas muertes, muchos casos pues feos. Algo se está haciendo y qué bueno que lo hicieron, porque nadie de perdida no habla de nada, ya si hablan de una tregua quiere decir que les interesa que cambie algo”, expuso un empresario.

Los cajemenses buscan que esta solicitud de paz en la región se extienda más allá del mundial de béisbol.

“La seguridad no es lo mejor que tenemos. Hay inconsistencias en el manejo de la seguridad en nuestra región. Hay que pedirle a la autoridad y hay que apoyar a la autoridad para que esto se componga, si no, no vamos a salir adelante”, dijo Luis Felipe García de León, consejero de Canaco Ciudad Obregón.

Con información de Samuel Adam y Jorge Ulloa.

LLH