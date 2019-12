Empresarios celebran incremento al salario mínimo

Al término del anuncio de los incrementos salariales para 2020, líderes empresariales opinaron sobre los acuerdos alcanzados.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial dijo que los empresarios con sentido social seguirán promoviendo la recuperación del poder adquisitivo del salario, pero advirtió que no se puede hacer en un día porque se destruiría la economía.

Consideró que el incremento del 20% al salario mínimo a nivel nacional y de 5% en la zona fronteriza norte es una buena noticia.

“Y sobre todo una intención del empresariado mexicano de juntos seguir trabajando por ir recuperando el salario mínimo y al mismo tiempo, como anunciamos y también ha sido iniciativa del sector empresarial, llegar rápidamente a esa línea del bienestar familiar”, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, aseguró que su gremio está de acuerdo con este incremento. Rechazó que haya diferencias permanentes con el Gobierno Federal.

“Estamos muy contentos de que en este tema podemos coincidir a plenitud. Nunca hemos tenido un conflicto, nosotros creemos en que en la democracia se puede coincidir y se puede disentir no nos cuesta ningún trabajo como lo hago hace unos momentos reconocer y celebrar cuando hay una buena política pública, así lo hemos hecho en el pasado y así lo haremos hacia adelante, igual que cuando haya que cuestionar y señalar lo seguiremos haciendo, aquí no hay ni conflictos personales ni pleitos casados, no somos opositores fundamentalistas ni tampoco somos aplaudidores sistemáticos”, dijo Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex.

