Empresa capitalina al rescate de las abejas, especie en peligro de extinción

Las abejas son de los polinizadores más importantes en el mundo. Se estima que en México habitan alrededor de 2 mil especies de ellas, todas amenazadas. Una empresa en la Ciudad de México rescata a estos insectos y con ellos elabora productos de manera sustentable.

Bajo la leyenda “Las abejas no se matan, las abejas se rescatan“, la empresa “Abeja Negra SOS“, formada sólo por mujeres, rescata abejas que habitan en la ciudad para rehabilitarlas y posteriormente reubicarlas en apiarios en zonas rurales y así preservar la apicultura.

Desde 2017 que comenzaron su labor en la Ciudad de México han logrado rescatar a miles de abejas, tan sólo el año pasado hicieron más de 100 rescates.

“Básicamente es sacarlas de donde estén, muchas veces tenemos que romper paredes, hay veces que hay que escalar árboles, que hay que tirar árboles que ya están secos, hay muchas maniobras, lo extraemos todo con nuestras manos, casi no se usa ninguna herramienta o maquinaria”, explicó Adriana Veliz, médico veterinario y directora Operativa de Rescates.

En esta época del año, durante la llamada temporada de enjambrazón, aumentan drásticamente los reportes que reciben. Este periodo va desde mediados de marzo hasta finales de julio y es cuando las abejas salen de la colmena. Por ello es importante saber qué hacer en caso de encontrar un panal.

“Si crees que tu vida corre peligro llamar al 911, si crees que tu vida no corre peligro, entonces ya nos puedes llamar. No prendan brasas, no les pongan agua encima, lo único que haces es alterarlas y es cuando causas los accidentes”, concluyó Adriana Veliz, médico veterinario.