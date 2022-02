Empleados del panteón San Lorenzo Tezonco impiden acceso a medios tras robo de restos humanos

Después de que se exhibiera en días pasados la existencia de un mercado oculto pero conocido de compra-venta ilegal de restos humanos en la Ciudad de México, se visitaron varios panteones y se constató que se están tomando algunas medidas de seguridad, nada que vaya a durar si no intervienen las autoridades.

“A lo mejor ahorita venimos y pues está, mañana no sabemos si a lo mejor tardamos una semana en venir y ya no está, lo que queremos es que haya más seguridad”, comentó Lourdes Arias, familiar de un menor fallecido.

La familia Hernández acudió al panteón San Isidro, en Azcapotzalco, para verificar que la tumba del pequeño Emilio permanezca intacta; dicen que temieron por los restos del pequeño tras las exhumaciones ilegales que han ocurrido recientemente en panteones de la Ciudad de México.

“Cuando yo vi lo de la exhumación en Iztapalapa dije, perdón que poca, porque ahora que soy mamá pues me da un terror terrible; fue por eso que ahorita nosotros ahorita ya tenemos más cuidado”, dijo Lourdes Arias.

En este panteón se revisan las cajuelas de los vehículos que ingresan y salen.

“Lo que tenemos es un operativo, en el resto de los panteones no hay acceso como tal de vehículos”, apuntó Carlos Ruiz, administrador del panteón San Isidro, en Azcapotzalco, CDMX.

En el panteón civil de San Lorenzo Tezonco en la alcaldía Iztapalapa, la situación es diferente.

Disculpe, ¿las personas pueden entrar y salir con su cajuela llena con lo que sea?, “No llena con lo que sea”, ¿pero se hace alguna revisión? bueno, “¿por qué la pregunta?”. Pues ya ve que está el tráfico de huesos humanos. No, bueno, lo que pasa, bueno, cualquier cosa está la administración, ellos son los que llevan a cabo. “Yo nada más estoy aquí”. ¿Pero a usted como tal no le han dado una indicación diferente?. “No”. ¿Todo sigue igual?, “Sí”, respondió un policía auxiliar del panteón San Lorenzo Tezonco en la CDMX.

Este panteón fue señalado por los propios traficantes de huesos humanos como uno en el que se proveen de restos y fue aquí donde documentamos decenas de tumbas saqueadas, pese a eso, las medidas de seguridad siguen siendo las mismas.

¿Hay algún protocolo que ustedes tengan implementado? “Aquí en los cementerios, protocolo de seguridad para evitar ese tipo de pues no, nada más ahorita pueden entrar todos; ahora sí que puede entrar mucha gente. Sin problema”. ¿No se les pide un registro de entrada ni de salida? No, nada, nada”, dijo el policía auxiliar del panteón San Lorenzo Tezonco.

En Punto había contactado a un supuesto vendedor de huesos dentro de este panteón, pero desde hace dos días dejó de responder mensajes y llamadas. Los trabajadores del lugar dijeron no conocerlo.

¿Para qué lo querías? “Ah, es que me iba a vender unas cosillas”, ¿pero qué te iba a vender?. “Unos dientes no, no trabaja aquí y ahorita como está canijo, tienen grabando todo y eso”.

Fue hasta que trabajadores del cementerio se percataron de la presencia de cámaras que comenzaron a seguirnos en motocicletas e incluso llamaron a una patrulla. El mismo policía que al inicio negó que hubiera protocolos, cambió de parecer.

“Usted no puede pasar, señor”. Voy a ir a la administración, usted no me puede prohibir. “No hay nadie en la administración” Voy a ver, “no hay nadie”, debería haber alguien, debe haber un responsable, ¿a usted quién le dio la indicación? para nosotros saber quién, porque ahorita entramos normalmente y no tenía indicación, para saber quién se la dio. “No, no tienen ningún permiso”.

Una persona que dijo ser la administradora del panteón, de nombre María Elena, no permitió realizar grabaciones de las tumbas exhumadas.

“No te están impidiendo el paso ya que es una área libre al público, simplemente no podemos apoyarte para que tú realices tu trabajo”, dijo María Elena, presunta administradora del panteón San Lorenzo.

Bueno pero si entro sin cámara ¿sí puedo entrar porque soy un ciudadano? “No pues vas a andar observando con un celular y no está autorizado, no tienes ningún difunto con nosotros sepultado”, agregó María Elena.

¿Y cómo saben si cualquier persona puede entrar sin que le pregunten?. “No, porque todo mundo va directamente a su fosa”, apuntó la presunta administradora del panteón San Lorenzo.

Se aprovechan de las creencias religiosas

A decir de personas que practican la santería, son los encargados de los panteones los que se aprovechan de las creencias religiosas para cobrar elevadas sumas de dinero por los restos humanos, que se les conoce como “prendas” en la religión de Palo Mayombe, aunque sepan que esa práctica no está permitida.

“Palo Mayombe trabaja con muertos, en la parte de los cementerios, con huesos, sí es verídico, sí van a fuerzas para tener una prenda, pues ¿de dónde lo sacas?, del panteón; la gente que trabaja en los panteones la vende, ‘sabes qué, en ¿cuánto me vendes un cráneo? por lo general compran todo el resto humano, que es carísimo, un cráneo te viene costando de 12 mil a 20 mil pesos”, dijo Melissa, practicante de santería.

“Utilizar a veces cuerpos o fetos de infantes es asociación a la pureza o a la protección también. A veces, estos contextos adversos a los que se encuentran estas personas, pues necesitan de cierto tipo de rituales donde hay estos elementos que desgraciadamente sí implican este tipo de costo, y que recurran a este tipo de elementos. Las creencias no son buenas ni malas”, dijo Adrián Yllescas, antropólogo especialista en temas de religión.

Con información de Víctor Valles-Mata, Dafne Mora y Arturo Sierra.

LLH