Empinada calle de Álvaro Obregón se convierte en peligroso tobogán durante temporada de lluvias

A dos meses de dar a conocer el peligro que implicaba para automovilistas y peatones una calle de la alcaldía Álvaro Obregón, por su inclinación de casi 45 grados, la situación en el Paso Florentino continúa.

El Paso Florentino en esta época de lluvias el riesgo continúa latente, en la Alcaldía Álvaro Obregón, la que sigue siendo la más peligrosa de la Ciudad de México.

El 30 de abril se documentó cómo esta calle, ubicada en la colonia La Mexicana, se convierte en una resbaladilla gigante cuando llueve.

Dos meses después, la situación es la misma: la calle con casi 45 grados de inclinación sigue abierta a la circulación, no se ha modificado el concreto hidráulico y, lo peor, los automovilistas, ya la agarraron de broma.

Los motociclistas la utilizan como pista de carreras.

Y muy pocos, son cautelosos.

Don Reyes Juárez manejaba un taxi, cuando fue víctima de esta calle hace un par de años.

Perdió todos los dientes de enfrente, en ese accidente.

“Se me rompen los frenos y que voy a parar a una casa morada que esta allá, fue con lo que me detuve, desde aquí, desde la puerta roja estaba estacionado y que me voy para abajo, no ni como parar el chingado carro, no se paran nada más, si está lloviendo tantito y es una pista de patinaje, esto es un tobogán. ¿Qué le han dicho las autoridades?. No, ni se enteraron, me volé los dientes y no vinieron a ver ni nada”, explicó el taxista.

“Oiga, ahora que es temporada de lluvia, ¿cómo les ha ido? Espérese nada más que llueva, no bajan carros y el que baja, uno de dos: O se estampa o se va hasta abajo. Es una bajada muy peligrosa”, insistió el vecino José Flores.