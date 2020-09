Emmanuel Morales, estudiante que obtuvo puntaje perfecto en examen de Comipems

El estudiante Emmanuel Morales, de 14 años de edad, obtuvo la calificación más alta en el examen de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems).

Emmanuel Morales, estudiante, expresó: “Al menos durante tres días lo seguía sin creer, todavía no lo creo bien a bien, se me hace en verdad como algo muy impresionante, en verdad es como obra de Dios o algo”.

Un puntaje perfecto, alcanzando 128 aciertos de las 128 preguntas, con los que fue elaborado este año el examen de ingreso al bachillerato.

Emmanuel sabía que para quedarse en la preparatoria de su elección debía prepararse con varios meses de anticipación.

Inició desde el 7 de septiembre del año pasado estudiando alrededor de 2 horas diarias.

Conforme fueron pasando los meses y la fecha del examen se acercaba, llegó a dedicarle hasta 10 horas de estudio diariamente, incluyendo los fines de semana.

Emmanuel Morales, estudiante, mencionó: “A todas horas estaba estudiando, cuando me iba a dormir, cuando estaba comiendo o algo era de estudiar, pero tan intenso me puse con el estudio que hubo un momento que para conciliar el sueño, me ponía a repasar los presidentes de México y era como de, en mi cabeza cantando una canción de los presidentes o algo como para recordarlo bien”.