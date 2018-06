Emiten alerta preventiva por mar de fondo en Acapulco

En el litoral de Guerrero, el fenómeno conocido como mar fondo genera olas de más de 3 metros de altura.

En playas de la bahía y mar abierto el fuerte oleaje ocasionó reducción del área de playa y corrientes de arrastre.

“Dentro de la bahía de Acapulco hemos notado olas de 2.5 a 3 metros, principalmente en la playa como es Condesa, Icacos y El Morro. En mar abierto están reportando olas, como Pie de La Cuesta y Revolcadero hasta Barra Vieja, olas de más de tres metros en periodos de retorno de hasta 18 segundos”, indicó Sabás Arturo de La Rosa Camacho, coordinador de Protección Civil de Acapulco.

La vigilancia en las playas se ha reforzado con guardavidas estatales y municipales.

Los hoteles y restaurantes advierten al turismo que las condiciones no son las mejores para ingresar al océano.

“Estamos emitiendo los boletines necesarios, así como los recorridos por parte del personal de bomberos y Protección Civil para no tener ninguna incidencia. Trabajar para avisarle oportunamente a los hoteleros, restauranteros y condóminos del puerto para estar prevenidos con los turistas”, señaló Sabás Arturo de La Rosa Camacho, coordinador de Protección Civil de Acapulco.

“Tremendamente peligroso he, bueno que no se puede uno meter, que dan señalamientos para no meterse, que la bandera roja este, que está el mar súper picado hay que tomar precauciones y no meterse”, externó Consuelo Cuevas, turista de la Ciudad de México.

“Estar cerquita en la orillita nada más porque las olas están llegando hasta arriba”, dijo Karen Rodríguez, turista de la Ciudad de México.

La Coordinador de Protección Civil de Acapulco advirtió que el fuerte oleaje va a continuar en lo que resta de esta semana.

Continúan las lluvias y el oleaje elevado en costas de Colima

La nubosidad que genera una zona de inestabilidad frente a las costas de Colima, provoca lluvia en gran parte del estado.

“Que actualmente mantiene un diez por ciento para desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, se localiza a 430 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo. Tenemos pronóstico de lluvias fuertes para el día de hoy”, indicó Eleazar Castro, director local de la Conagua.

Las lluvias van de ligeras a intensas, hasta el momento sólo han ocasionado encharcamientos.

En las costas del estado, el oleaje se mantiene por arriba de los 2.5 metros de altura y hay fuertes corrientes muy cerca de la orilla del mar.

“Sí, en efecto, sí se han registrado rescates de aquellas personas que presentan problemas para salir del agua de mar. Continúa el oleaje, persiste el oleaje un poco incrementado, hay corrientes de retorno, lo cual hace más peligroso esto”, señaló Ricardo Ursúa, director de Operaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil Colima.

Las lluvias que se han presentado durante la temporada, ya rebasaron la media histórica para el estado de Colima.

“El promedio para el estado ya llevamos 166 milímetros que es arriba de nuestra media histórica que es de 123 milímetros, ósea que tenemos precipitaciones por arriba de lo normal”, añadió Eleazar Castro, director local de la Conagua.

Debido a que los fenómenos climáticos continúan afectando las costas de Colima, la Secretaría de Marina-Armada de México mantiene activo el Plan Marina en su fase preventiva.

Con información de Isaac Flores y Bertha Alfaro.

