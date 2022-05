Emiten alerta naranja por efectos del huracán Agatha en Chiapas; muere turista ahogado por alto oleaje

En Chiapas, se emitió la alerta naranja para las regiones Istmo Costa, Valle Zoque, Mezcalapa y Frailesca, principalmente para comunidades de los municipios de Arriaga, Cintalapa, Jiquipilas, Ocozocoautla, Tecpatán, Tonalá, Villa Corzo y Villaflores, donde se espera que las ondas nubosas del huracán Agatha dejen lluvias torrenciales que superen los 200 litros por metro cuadrado.

Las autoridades de Protección Civil realizan recorridos junto con elementos del Ejército mexicano para exhortar a la población en riesgo evacuar sus casas y acudir a los refugios temporales o con amigos o familiares cercanos.

Las autoridades piden a la población mantener medidas extremas de autoprotección porque podrían presentarse lluvias intensas con rachas de vientos de 80 a 100 kilómetros por hora y oleaje de cuatro metros de altura.

Por el alto oleaje, una persona que se bañaba en el mar perdió la vida en la Playa de San Benito, en Tapachula.

“Las personas no deben meterse a bañar con bandera roja, que el oleaje está elevado, la marea está alta, entonces, muchas veces la impertinencia de las personas pues lógicamente es lo que provoca este tipo de incidentes, entonces lo que se recomienda, principalmente ahorit,a no deben ni acudir a las playas, ni estar pescando, ni estar de vacaciones o sea para nada no acercarse a las playas”, señaló Raúl Enrique Meléndez Meza, director Monitoreo de Riesgo de Protección Civil de Chiapas.