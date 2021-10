Emiten alerta en Colima, Jalisco y Nayarit por zona de baja presión

Autoridades de los estados de Colima, Jalisco y Nayarit, mantienen la vigilancia y monitoreo de una zona de baja presión que evoluciona al sur del país en el Océano Pacífico.

Actualmente es una zona de inestabilidad que evoluciona a 350 kilómetros al sur de Puerto Escondido, Oaxaca.

“Se le está dando ya seguimiento por parte de las autoridades militares es este sistema, ahorita es un sistema de baja presión ya formándose. Todavía no tenemos, todavía no se puede obtener una referencia de algún punto donde se vaya a acercar o donde vaya a impactar”, refirió el capitán Luis Enrique Martínez Fortis, jefe de la Estación Meteorológica Militar No. 25 de la Sedena.

En Colima, de manera preventiva se están desfogando las presas Trojes y Basilio Vadillo que están al 100 por ciento de su capacidad de almacenamiento.

“Ya se está desfogando, por lo mismo que años atrás se han tenido ciclones tropicales en este mes con las presas al 100 por ciento y eso es para mitigar lo que es. Se están optando por medidas preventivas para no recurrir a acciones más drásticas”, indicó Víctor Vázquez Torres, jefe del Centro de Previsión Meteorológica de la Conagua Colima.

En el presente temporal de lluvias, en Colima se han acumulado mil 229 milímetros de precipitación, 26 por ciento por arriba de la media histórica, de tal forma que la tierra ya está reblandecida y los suelos saturados.

Elementos de Protección Civil comenzaron a notificar a las 10 unidades municipales, sobre las posibles afectaciones que pudiera generar el próximo ciclón de la temporada.

“Nosotros definitivamente alertando a todos los municipios. Y de alguna otra forma estamos concientizando a la población también, porque la gente piensa que ya terminó el temporal de lluvias y no, octubre y noviembre sólo los que hemos tenido los ciclones más fuertes”, destacó José Guadalupe Torres Preciado, subcomandante del Cuerpo de Bomberos de Colima.

De acuerdo con los pronósticos, el sistema podría intensificarse en las próximas 72 horas, de ser así, sería el décimo séptimo ciclón de la temporada en el Océano Pacifico y llevaría el nombre de Rick.

Con información de Bertha Reynoso

