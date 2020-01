‘Fueron 12 días de angustia e incertidumbre’: Carlos, dueño de Emilio

Tras 12 días de incertidumbre y angustia, y luego de varias horas de espera para su rescate, regresó a casa ‘Emilio’, el perro bulldog robado el pasado 4 de enero en la colonia Roma.

Carlos, dueño de una barbería, el pasado 11 de enero denunció el robo de su mascota, de inmediato, el caso se hizo viral en redes sociales.

Emilio es completamente noble, no muerde a nadie y no entiendo por qué a estas personas al toparse con él se les hizo fácil cargarlo, finalmente es una mascota, viene siendo parte de la familia no tomaron un objeto”, comentó Carlos.