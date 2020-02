Hacienda tiene más asuntos por judicializar en caso Emilio Lozoya

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, precisó este miércoles que aún tienen más asuntos por judicializar en de caso Emilio Lozoya. Uno de ellos relacionado con la adquisición de un astillero en España.

Te recomendamos: Divulgan imágenes de la detención de Emilio Lozoya en Málaga, España

Precisó además que sobre Emilio Lozoya también hay una investigación por defraudación fiscal relacionada a la empresa Yacani, creada por su esposa, y por enriquecimiento ilícito.

“Un tema de no haber pagado impuestos por parte de una empresa Yacani y evidentemente todo lo relacionado no sólo en el ámbito nacional sino lo que hemos encontrado de lavado de dinero en el ámbito internacional, creemos que el tema de enriquecimiento ilícito es un punto importante a considerar en razón de que muchos de los recursos detectados no habría forma de que se pudieran acreditar en términos de lo formalmente ganaba”, explicó Santiago Nieto.