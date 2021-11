Defensa de Emilio Lozoya solicita prórroga para audiencia

Por sexta ocasión, la defensa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya solicitó ante el juez de control del Reclusorio Norte una prórroga del plazo de investigación, como parte su estrategia legal en el proceso penal por el cual está acusado de los delitos de operaciones de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, por el caso Odebrecht.

Te recomendamos: AMLO niega pacto de impunidad por caso Lozoya; FGR ‘se está tardando’, señala

En agosto pasado, la defensa legal de Emilio Lozoya hizo la misma operación, solicitar una ampliación de más días para el cierre de la investigación.

En esa ocasión, el Ministerio Público federal aceptó la petición de la prórroga y el juez de control, le concedió un nuevo plazo que vence este miércoles, 3 de noviembre, en la cual, el juez de control determinará si concede o no, una vez más, la prórroga que solicitó la defensa de Emilio Lozoya.

En febrero de 2020, Emilio Lozoya fue detenido en España y extraditado a México en julio del año pasado.

Al llegar a México, Emilio Lozoya fue internado en un hospital.

Desde el hospital, el ex director de Pemex participó en la audiencia de imputación y en ella, la Fiscalía General de la República no solicitó prisión preventiva justificada para Emilio Lozoya, pero aceptó que permaneciera en libertad condicional a cambio de que no saliera de la Ciudad de México, ni del país y que utilizara un brazalete electrónico.

Posteriormente la defensa solicitó a la FGR un criterio de oportunidad para ser considerado testigo colaborador por lo que, en agosto de 2020, Lozoya presentó una denuncia de hechos ante la FGR, en la que acusó a varios ex legisladores de recibir dinero para lograr la aprobación de las reformas estructurales durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

En la denuncia también acusó a varios ex funcionarios públicos de participar en los sobornos.

En el caso Odebrecht, la FGR acusó a Emilio Lozoya de recibir 10 millones y medio de dólares para obtener contratos de licitaciones en Pemex.

Además del caso Odebrecht, Emilio Lozoya está acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por la supuesta compra irregular de la empresa Agronitrogenados, propiedad de Altos Hornos de México.

Por esta investigación, el empresario Alonso Ancira, principal accionista de Altos Hornos de México fue detenido y extraditado a nuestro país… Posteriormente firmó un acuerdo reparatorio con Pemex para obtener su libertad.

Con información de Mario Torres

KAH