‘Emergencia climática’, palabra del año 2019

“Emergencia climática” es la palabra del año 2019. Así lo declaró el Diccionario de Oxford, porque durante los últimos 12 meses se disparó su búsqueda en un 10 mil 796 por ciento en su sitio web.

Esto refleja, según el diccionario, el aumento de la conciencia climática en el mundo y el lenguaje que se está usando para discutirlo.

La “emergencia climática” se define como “una situación en la que se requieren medidas urgentes para reducir o detener el cambio climático y evitar el daño ambiental potencialmente irreversible que resulta de él”, según OD.

The Oxford Word of the Year is … CLIMATE EMERGENCY.

‘Climate emergency’ is defined as ‘a situation in which urgent action is required to reduce or halt climate change and avoid potentially irreversible environmental damage resulting from it.’https://t.co/JLepdcgt0U pic.twitter.com/UKJqpa2KAJ

— Oxford Dictionaries (@OxfordWords) November 20, 2019