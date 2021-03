Emboscada de policías en Coatepec Harinas apunta a presunta venganza

La emboscada que llevaron a cabo los integrantes de la delincuencia organizada en contra de 8 policías estatales y 5 funcionarios de la Fiscalía del Estado de México en la zona de Llano Grande en el municipio de Coatepec Harinas, apunta hacia una posible venganza.

Según la investigación del Ministerio Público, el ataque fue a consecuencia de que el pasado martes en el municipio de Zacualpan, la policía estatal y la fiscalía del Estado de México, decomisaron luego de una balacera con integrantes de la delincuencia organizada, tres vehículos de lujo y una libreta con información de diferentes puntos de halconeo y bases.

Según vecinos del lugar, este jueves alrededor de las 2 de la tarde, integrantes de la delincuencia organizada llegaron a la zona de Llano Grande y comenzaron a avisarle a las personas que se encontraban en la calle que ingresaran a sus domicilios porque de lo contrario correrían peligro.

“Un joven yo creo que tenía como unos 19, 20 años y si ya llegó y nos dijo que iba ver algo que nada más no saliéramos para que no fuera haber problema con la gente que no tenía nada que ver. Venía armado y camuflajeado”, refirió un vecino.