Emboscada en Michoacán: Sánchez Cordero aclara dichos

Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, explicó este martes que nunca quiso decir que se ‘normaliza’ la violencia, tras la emboscada contra policías estatales en Aguilluila, Michoacán.

Durante la conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional, precisó:

Yo no dije normalizar, dije que esto sucede en muchos lugares del país y en muchos días, prácticamente estamos viendo Sonora, estamos viendo lo que pasa en Veracruz, lo que pasó en Laredo, en fin. Yo no quise decir que no lo lamentaba enormemente (…) por supuesto que lo lamento. Simplemente se sacó de contexto”.