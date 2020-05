Aumenta la contratación de parteras ante saturación de hospitales por coronavirus

Ante la saturación de los hospitales y el riesgo que conlleva para las mujeres embarazadas el contagio de coronavirus, muchas están optando por contratar parteras para tener a sus hijos.

Tania no imaginó que tendría que parir en medio de una pandemia y aunque desde hace meses decidió con su pareja auxiliarse de una partera, ahora dice estar más convencida de haber tomado una buena decisión.

Hay muchos beneficios de parir en casa. Estás con tu gente acompañada, apapachada”, dijo Tania Sierra. Me pareció una fabulosa idea, me parece que la humanidad estaría un poquito mejor si llegáramos al mundo en un ambiente, más amoroso, más orgánico.”, dijo Matías.

La bebé de Tania será recibida por Hannah, integrante de la casa de partería ‘Luna Maya, en la Ciudad de México”.

Nos guiamos en el registro norteamericano de parteras. Es un modelo que se basa en evidencia científica”, dijo Hannah.

Esta partería se encuentra en el directorio de espacios matriz, un registro creado para mujeres de todo el país que no quieran correr riesgos en hospitales durante la contingencia.

Ahí en ese directorio están dando espacios físicos o casas de partería. Esperamos que todas las mujeres que ahorita que ya no quisieran ir al hospital por la pandemia encuentren a alguien que pueda atender su parto”, insistió Hannah.

Angélica Esquivel Rodríguez es otra mujer embarazada y señaló qué, “dentro de toda esta situación, lo más complicado, con tantas hormonas que estas moviendo dentro de tu cuerpo, yo extraño mucho a mi familia”, dijo.

Angélica tiene 34 años de edad y 7 meses de embarazo. En junio nacerá su segundo bebé, una niña y también recurrirá a una partera. Pero la espera no es fácil. Desde hace 3 meses no sale de su departamento para no arriesgar un contagio por COVID.

Las mujeres embarazadas pueden verse gravemente afectadas por alguna enfermedad respiratoria como sería cualquier otra, no solo por el Covid”, insistió Guadalupe Hernández, presidenta de la Asociación de Parteras Profesionales

Con información de Gloria Murata y Adriana Valasis

