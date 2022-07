Embajador Ken Salazar defiende su ‘buena relación’ con AMLO

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, defendió este jueves, 14 de julio de 2022, su “buena relación” con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, tras ser acusado en la prensa de poner en peligro “los intereses estadounidenses”.

“Cuando el presidente (Joe) Biden me pidió que fuera el embajador de Estados Unidos en México, todos, incluidos los embajadores más recientes allí, dijeron que no había forma de que pudiéramos tener un diálogo con Andrés Manuel López Obrador, que él no quería tratar con Estados Unidos por lo que había sucedido en el pasado”, afirmó Salazar durante un acto en el Wilson Center en Washington.

“Mi trabajo era tratar de entenderlo a él y hacia dónde encaminaba a México e intentar promover los intereses de Estados Unidos”, añadió.