Pese a postura de Kamala Harris, embajador de EEUU en México asegura que el T-MEC no está en riesgo

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, descartó, el lunes 9 de noviembre de 2020, que la implementación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) esté en riesgo, a pesar de que la futura vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, se opuso a su aprobación.

Lo anterior lo compartió el embajador durante su participación en el evento virtual de la México Cumbre de Negocios

“La vicepresidenta electa, obviamente, tiene derecho a dar su opinión y su voto, pero el hecho de que no esté de acuerdo con el tratado no significa que este no va a quedar con fuerza”, expresó el embajador.