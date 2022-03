Embajador de Rusia en México asegura que su país no busca adueñarse de Ucrania

El embajador de Rusia en México, Viktor Koronelli, señaló que la intervención militar de su país en Ucrania no tiene como finalidad adueñarse del territorio, sino terminar con los conflictos armados internos, que han dejado en 8 años, más de 14 mil muertos, la mayoría rusos.

Te recomendamos: Tercera ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia se realizaría este lunes

“Para nosotros es una operación militar especial iniciada para proteger a la población, para garantizar la seguridad nacional de Rusia ante las graves amenazas que enfrentamos cada día, desnazificar y desmilitarizar a Ucrania. Rusia no pretende ocupar Ucrania, los objetivos principales de la operación especial son dos, el primero es desmilitarizar a Ucrania, destruir su potencial militar para que cese el exterminio de la población bielorrusa, el segundo objetivo es la desnazificacion del país lo que implica erradicar las agrupaciones de corte Nazi causantes de la mayoría de las atrocidades y llevarlos a juicio. Una vez cumplidos estos objetivos dejaremos que el pueblo ucraniano decida su futuro libremente, los objetivos son los nazistas, los criminales de guerra y las instalaciones militares de Ucrania, no es la población civil, no es familia Selenski, no nos interesa. Ninguno de ellos será ejecutado en caso de ser encontrado”, dijo Víktor Koronelli, Embajador de Rusia en México: