Embajador de EEUU en México debe conocer la Reforma Eléctrica: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, habló sobre las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la preocupación de sectores de su país por el contenido de la Reforma Eléctrica. Dijo que es importante que conozca qué es en realidad.

“Hay un diálogo con el embajador Ken Salazar, porque lo que convenimos es que antes de que se fije una postura, que no tenga la información del Gobierno de México, es importante escuchar qué es y qué no es la Reforma Eléctrica, porque se ha dicho mucho, hubo una primera sesión, va a haber otras, para que, en primer lugar, el objetivo de esas reuniones es que él tenga claro qué es y qué no es la reforma, y segundo, escuchar los planteamientos que le han externado las empresas de origen norteamericano, para ver cuáles de esos planteamientos son atendibles, son razonables, y cuáles carecen de fundamento o tienen solución de otra forma”, indicó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.