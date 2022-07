Embajador de Cuba denuncia campaña de EUA para desacreditar a médicos cubanos en México

Ante diputados de diversos partidos, el embajador de Cuba en México, Marcos Rodríguez Acosta, denunció una campaña de Estados Unidos para desacreditar la ayuda de los médicos de la isla a nuestro país.

“Hay una campaña contra Cuba, internacional, financiada además por el gobierno de Estados Unidos para denigrar la colaboración médica cubana con temas realmente espurios, que si los médicos con esclavos, etcétera, que si no se les paga, que si no son médicos, todo eso está siendo impulsando por el gobierno de Estados Unidos para desacreditar la colaboración médica cubana y desafortunadamente eso ha tenido su impacto en algunos lugares”, explicó Marcos Rodríguez, embajador de Cuba.

Durante la primera reunión de trabajo del Grupo de Amistad México-Cuba, en la Cámara de Diputados, el embajador Rodríguez Acosta recordó que desde 1963 casi medio millón de brigadas de salud de su país han colaborado con diversas naciones, entre ellas la mexicana.

En entrevista, rechazó que exista una prohibición para que los médicos cubanos que ya se encuentran en Nayarit realicen declaraciones sobre su labor.

“No, yo creo que hay muchas falacias en todo eso, los médicos son personas, por tanto, tienen derecho a hablar o no hablar lo que ellos quieran, no es que no se les permita, eso no tiene nada que ver, ya de hecho hay algunos que han hablado con la prensa, han hablado ampliamente con la prensa cubana, con la prensa internacional, yo creo que, el otro día yo leí una declaración de uno de ellos que dijo, nosotros no venimos, no tanto a hablar sino a trabajar”, agregó el diplomático.