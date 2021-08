Elton John sorprende en Cannes con palomazo de ‘Cold Heart’, canción que grabó con Dua Lipa

El cantante Elton John sorprendió en Cannes al echarse un “palomazo” de su nuevo sencillo Cold Heart, canción que grabó con Dua Lipa, esto fue desde la cabina del DJ de un restaurante.

El Guérite Beach de Cannes se convirtió en el escenario donde la celebridad prendió el ánimo de sus comensales al interpretar, de manera repentina e improvisada, su reciente canción, invitando al público a bailar con él.

Los artistas Elton John y Dua Lipa unieron sus voces en un nuevo tema que salió el viernes, 13 de agosto de 2021, al mercado con el título “Cold Heart (PNAU Remix)”, una canción para “llenar las pistas de baile” este verano, anunció la discográfica EMI.

Esta colaboración surgió después de que Dua Lipa pidiera a Elton John, vía Instagram, que compartiese sus experiencias en el famoso club neoyorkino Studio 54, antes de que la cantante protagonizase el pasado noviembre el concierto Studio 2054, con el que presentó su último álbum “Club Future Nostalgia”.

Ahí “saltó la chispa” y el cantante llegó incluso a “participar como invitado en el live stream” de Studio 2054, a lo que Dua Lipa correspondió actuando en los Premios de la Academia Elton John, dedicada a la lucha contra el sida, que recaudaron 3 millones de dólares.

A pesar de las restricciones y distancias impuestas por la pandemia de coronavirus, ambos siguieron trabajando juntos en la creación de “nueva música”.

“El resultado de esas sesiones ciertamente está a la altura de las expectativas. ‘Cold Heart‘ es una canción inmediatamente reconocible y, a la vez, concienzudamente contemporánea, un tema llena-pistas moderno, basado en cuatro clásicos de Elton hábilmente mezclados por la banda australiana de electrónica PNAU”, destacó EMI.

Los temas en cuestión son “Kiss The Bride” (del álbum “Too Low For Zero”), “Rocketman” (“Honky Chateau”), “Where’s the Shoorah?” (“Blue Moves”) y “Sacrifice’ (“Healing Hands”).

PNAU y Elton John ya colaboraron en el pasado, cuando alcanzaron en 2012 el número uno en la lista de éxitos del Reino Unido con el álbum “Good Morning to the Night”.

En la nota, el compositor británico reconoció que “los últimos 18 meses fueron duros”, pero celebra que, “al no estar en la carretera” ha tenido más tiempo para “volver” a sus raíces “como músico de estudio” y colaborar “con maravillosos artistas”.

“Tener tiempo para compartir con Dua, aunque fuese a distancia, fue increíble. Me dio muchísima energía. Es una maravillosa persona y una artista absolutamente llena de ideas y creatividad. La energía que aporta a ‘Cold Heart‘ me deja sin palabras”, agregó Elton John.

La cantante, por su parte, aseguró que congeniaron “desde el primer momento de contacto online”, gracias a que “sir” Elton es un “artista inspirador” que tiene, además, un “sentido del humor muy pícaro, una combinación perfecta”.

“Fue todo un honor colaborar con él en este tema. Es muy especial, con algunos de mis clásicos preferidos de Elton John combinados. Me encanta ser parte de esta experiencia creativa tan placentera. No veo el momento de que pueda escucharse en todas partes este verano”, dijo Dua Lipa.

Según EMI, el sencillo “Cold Heart” va acompañado “de un impactante vídeo” creado por el director y animador Raman Djafari.

“En el vídeo, la versión animada de Elton y Dua aparecen en un mundo eufórico y dinámico, antes de que se separen las órbitas de sus planetas. Un bonito paralelismo nostálgico y a veces triposo de lo acaecido en este año y medio de confinamiento que alcanza un jocoso y enternecedor clímax con la reunión de sus protagonistas”, detalla el comunicado.

A continuación te compartimos el video de Cold Heart, de Elton John y Dua Lipa.

Con información de Expreso de la Mañana y EFE

RVC