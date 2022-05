Elon Musk niega haber acosado sexualmente a azafata en un avión privado

El multimillonario Elon Musk negó haber acosado sexualmente a una azafata en un jet privado en 2016 por lo que calificó como “totalmente falsas” las afirmaciones incluidas en una nota publicada por la prensa local.

Business Insider informó que SpaceX de Musk pagó 250,000 dólares en 2018 para resolver una demanda de acoso sexual de una asistente de vuelo no identificada que acusó a Musk de haberse exhibido ante ella en un jet privado.

El artículo citó a una persona anónima que dijo ser amiga de la auxiliar de vuelo. La amiga proporcionó una declaración como parte del proceso de acuerdo privado, según el artículo.

“Tengo un reto para esta mentirosa que afirma que su amiga me vio haciendo ‘exhibicionismo’: describe una sola cosa, cualquier cosa (cicatrices, tatuajes…) que no sea conocida por el público. No podrá hacerlo, porque nunca ocurrió”, tuiteó Musk.