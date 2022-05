Elon Musk levantará el veto a Trump en Twitter

Elon Musk dijo que levantaría la prohibición de Twitter sobre el expresidente estadounidense Donald Trump si el acuerdo para comprar la red social sale adelante.

“Revertiría la prohibición”, dijo el multimillonario en una conferencia del Financial Times, aunque aclaró que como aún no es dueño de Twitter, “esto no es algo que seguro sucederá”.