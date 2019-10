Eliud Kipchoge, primer atleta que destroza el muro de las dos horas en un maratón: 1h 59m 40s

El keniano Eliud Kipchoge, récord mundial de maratón, derribó este sábado en Viena el legendario muro de las dos horas sobre la distancia con un tiempo de 1 hora 59 minutos y 40 segundos, una marca que sin embargo no será oficial por las ayudas externas que recibió.

El maratoniano más rápido de la historia ha reventado el crono corriendo los 42 mil 195 metros a una velocidad media más propia de un sprint, con una media de 17 segundos por cada 100 metros, 2 minutos 50 segundos por kilómetros.

Kipchoge realizó los últimos metros en solitario y entró en la meta sonriendo, tras dinamitar una de las fronteras legendarias del atletismo de forma muy holgada.

El fondista, récord mundial de maratón (2h01:39), ha sido el protagonista en solitario de una carrera hecha a su medida, “Ineos 1.59”, en la que ha contado con ayudas externas no permitidas por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) y, por tanto, su marca no será homologada.

The split times for the fastest marathon ever. 🔥#INEOS159 #NoHumanIsLimited pic.twitter.com/BbVqhgbaDQ

