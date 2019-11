Nombran a Eliseo Gómez encargado de despacho presidencia municipal Valle de Chalco

El secretario General del Ayuntamiento de Valle de Chalco, Eliseo Gómez, fue nombrado la mañana de este lunes, encargado de despacho de la presidencia municipal, tras el asesinato del alcalde Francisco Tenorio Contreras.

En tanto, Armando García Méndez, actual delegado federal, asume el cargo como suplente.

Entre los funcionarios cercanos a Tenorio Contreras nunca hubo un pronunciamiento por amenazas de muerte contra el edil.

Si sabíamos que había una situación, pero nunca lo hizo público o lo compartió con nosotros. Que nos haya reunido como gabinete y que nos haya dado alguna instrucción o información así de amenaza de manera oficial no lo hizo. Yo no voy a traer seguridad no la voy a traer, si yo trajera guardia personal a los 500 mil habitantes tendríamos que ponerles guardia personal”, señaló Eliseo Gómez López, secretario del Ayuntamiento Valle de Chalco Solidaridad.