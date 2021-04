Eliminación del outsourcing y reparto de utilidades, ‘gran logro laboral’, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que la eliminación del outsourcing y el reparto de utilidades es un ‘gran logro laboral’ en México.

“Es un gran logro laboral, ya no va haber está subcontratación, se contrataba por un tiempo determinado, los despedían, no les reconocían prestaciones y los volvían a contratar, lo que pasaba en diciembre, para no pagar aguinaldos”, explicó el Jefe del Ejecutivo Federal en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.