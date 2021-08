Eligen a nuevas autoridades en Pantelhó, Chiapas, tras renuncia de presidenta municipal

La presidenta municipal de Pantelhó, Delia Yaneth Velazco López presentó su renuncia ante la secretaría de gobierno de Chiapas, a cambio de la liberación de las 28 personas retenidas por el grupo de autodefensas “El Machete” que tomaron el control de la cabecera municipal el pasado 26 de julio.

Las autoridades estatales confirmaron que la renuncia de la alcaldesa fue presentada y con ello esperan que avance el diálogo en Pantelhó, sin embargo, la renuncia aún no se presenta ante el poder legislativo encargado de validar la solicitud.

¿Acerca de la renuncia de la presidenta municipal, ustedes ya tienen la renuncia en el Congreso?… R- “No, no tenemos ninguna renuncia en el Congreso todavía, probablemente la hayan elaborado, pero no le han dado trámite todavía”, destacó José Octavio García Macías, presidente de la Comisión de Gobernabilidad del Congreso de Chiapas.

Tras la renuncia de la alcaldesa, señalada de proteger al grupo delictivo “Los Herrera”, a quienes se les acusa de la violencia en el municipio, representantes de las 86 comunidades indígenas y 18 barrios, de Pantelhó eligieron este lunes en asamblea a los integrantes del Nuevo Concejo Municipal, que sustituirá a la alcaldesa.

“La gente ya supieron quiénes son los del consejo municipal, pero yo realmente les vuelvo a decir no les estoy echando mentiras ni estoy negando porque cuando me comentaron o me hablaron fue sorpresa, no tenía yo pensado, pero más sin embargo la gente o Dios quiso así en esa forma, pues yo también pues este le acepté”, dijo Pedro López, presidente concejal de Pantelhó.