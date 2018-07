Elena Poniatowska se reúne con López Obrador

Elena Poniatowska visitó este miércoles a Andrés Manuel López Obrador en su casa de transición de la colonia Roma de la Ciudad de México. Al llegar dijo, en entrevista con los medios, que le entusiasma mucho la descentralización de las dependencias federales, incluyendo la Secretaría de Cultura.

Me encanta, la descentralización es importantísima, qué hace Petróleos Mexicanos aquí o que hace aquí Pesca, qué pescamos aquí, gripas ¿no? También hacerle caso a la cultura de otros estados, todos los creadores creen -si voy a triunfar tengo que venir a fuerza a la Ciudad de México porque si me quedo allá pues voy a estar sepultado toda la vida, nadie me va a hacer caso- y no es verdad, bueno no tiene que ser así, cada quien tiene que trabajar en sus estados”.