TEPJF ratifica triunfo de Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán y de Samuel García en Nuevo León

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reconoció hoy, 30 de septiembre de 2021, la intervención del crimen organizado durante el proceso electoral de Michoacán, pero sólo en cuatro municipios de la entidad, por lo que los magistrados validaron el triunfo de Alfredo Ramírez Bedolla como gobernador electo, luego de las elecciones del 6 de junio.

“Si bien existen elementos para identificar un contexto de presencia del crimen organizado en el estado de Michoacán, no se acredita la situación generalizada”, explicó por su parte Indalfer Infante Gonzales, magistrado del TEPJF.

Durante la sesión virtual los magistrados ordenaron al Instituto Nacional Electoral (INE) elaborar protocolos que fortalezcan el desarrollo de los procesos electorales ante la existencia de la posible incidencia de grupos criminales.

“El INE fijó un límite superior a los 72 millones de pesos y en este caso se acreditó un monto de gasto por debajo de los 45 millones. El reclamo de rebase partía de la base de que las publicaciones en redes sociales por parte de Mariana Rodríguez Cantú debían sumarse a los gastos reportados con un valor estimado superior a los 28 millones de pesos pero en este caso las publicaciones no deben equipararse a una publicación comercial de un influencer cualquiera, sino de publicaciones de índole personal, válido y genuino de Mariana Rodríguez Cantú hacia su esposo”, dijo José Luis Vargas Valdez, magistrado del TEPJF.

En otro asunto, de forma inédita, la Sala Superior declaró la nulidad de la elección del municipio de Iliatenco, Guerrero, por actos constitutivos de violencia política en razón de género en contra de Ruperta Nicolás Hilario.

Al respecto, Janine Otálora Malassis, magistrada del TEPJF, señaló:

“Propaganda establecida en diversos lugares del municipio como ya fue señalado, las mujeres no saben gobernar, fuera las viejas no sirven, ni una vieja más en el poder, fuera Ruperta, es tiempo de hombres, fuera Ruperta, las mujeres no sirven y, estos actos como actos constitutivos de violencia política en razón de género son reconocidos tanto por la responsable, como por esta sala superior, estos actos provocaron una afectación sustancial e irreparable a los principios de libertad del voto, equidad en la contienda”.