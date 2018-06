Elecciones se ganan con estructura y activismo, dice Meade

José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México a la Presidencia de la República, aseguró que las elecciones se ganan con estructura y activismo y que quienes hacen amenazas es porque saben que van a perder.

Quien hoy amenaza con sacar tigres y diablos ya se da cuenta en su corazón que perdió esta elección, que la perdió por soberbia, que la perdió porque no hizo estructura, que la perdió porque no tiene una militancia de a de veras, que la perdió porque después de 20 años no hay una sola gente en México que pueda decir ‘él me ayudó’. En cambio, en esta Coalición todas y todos ustedes entregaron una vida al servicio, todas y todos ustedes se han comprometido y han dado resultados, todas y todos ustedes han formado estructura y activismo”, señaló el candidato .

Durante un encuentro con el Partido Nueva Alianza (Panal) en Tixcacal, Yucatán, Meade señaló que no es posible sacar conclusiones de encuestas en las que solo el 30 por ciento de las personas declara por quién va a votar. Confió en que quienes ocultan su voto apoyen su candidatura.

El 70 por ciento no se pronuncia en una encuesta, y ese 70 por ciento no va a votar por el que no ha trabajado, no va a votar por el que no ha entregado una vida al servicio, no va a votar por el que nunca hemos visto ayudar. Va a votar por una alternativa que reconozca en el trabajo el mejor espacio de compromiso, va a votar por el que ha visto en la comunidad entregarse por la educación y por sus hijos, va a votar por el que ha visto trabajar los últimos 20 años, va a votar por Nueva Alianza”, apuntó.