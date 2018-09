Candidato presidencial en Brasil crece poco en intención de voto tras atentado

El candidato presidencial Jair Bolsonaro creció poco en la intención de voto en Brasil en la primera encuesta tras el atentado con cuchillo del jueves 6 de septiembre.

Bolsonaro registra un 24 por ciento de intención de voto en la encuesta de la empresa “Datafolha”, primera que se realiza tras el ataque. En otra encuesta anterior, de la semana pasada y realizada por la consultora “Ibope”, el exmilitar había obtenido un 22 por ciento de las adhesiones.

Así, al menos con las primeras cifras divulgadas, el cuchillazo que sufrió el ex militar no cambió mucho las preferencias del electorado, al contrario de lo que algunos analistas sostenían, en cuanto a que la “victimización” tras el ataque podía ayudarlo a trepar en las intenciones de voto.

En segundo lugar, se ubica el izquierdista Ciro Gomes, que viene registrando un constante crecimiento en todas las encuestas, con un 13 por ciento de las adhesiones. Dos puntos por debajo aparece la centrista Marina Silva, con 11.

La irrupción de Gomes como favorito a pasar a segunda vuelta sorprende, además porque el candidato del Partido Democrático Trabajador (PDT) ganaría en todos los potenciales escenarios en esa instancia.

Geraldo Alckmin, del Partido Socialdemocráta (PSDB) continúa en el cuarto lugar, con un 10 por ciento de los votos, mientras que Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT) creció tres puntos para ubicase quinto, con un nueve por ciento. Además, hay un 15 por ciento de votos en blanco.

El caso de Haddad es particular, ya que todavía no fue oficializado como candidato presidencial por su propio partido, que mantiene a Luiz Inácio Lula da Silva como su principal nombre. Se descuenta, sin embargo, que la nominación del ex alcalde de Sao Paulo ocurrirá en forma inminente.

Son varios los especialistas que sostienen que una vez que Haddad sea definitivamente nombrado candidato por el PT su intención de voto crezca varios puntos, incluso colocándolo cerca de Bolsonaro.

Este martes es el último día que tienen los partidos para cambiar algún nombre de sus fórmulas, por lo que se presume que el PT aceptará la exclusión de Lula y encumbrará a Haddad. Sin embargo, un recurso presentado por la defensa del ex mandatario para estirar una semana más el plazo podría postergar la decisión todavía más.

En la encuesta de “Datafolha”, Bolsonaro continúa siendo el candidato más rechazado por los votantes. Un 43 por ciento de las personas dijeron que no votarían por él de ninguna manera.

En los posibles escenarios de segunda vuelta, el candidato ultraderechista perdería en todos los escenarios, aunque, en el caso de un hipotético cruce con Haddad, las cifras son muy ajustadas.

La encuesta fue realizada con 2 mil 804 electores de 197 municipios diferentes.

Las elecciones presidenciales de Brasil se llevarán a cabo el 7 de octubre y una potencial segunda vuelta se disputaría el 28 del mismo mes.

Con información de DPA.

FJMM