Elecciones 2021 bajo la sombra del crimen organizado

De septiembre a la fecha han sido asesinados 11 aspirantes a cargos de elección popular en los próximos comicios electorales, informó el Gobierno federal en conferencia de prensa, a estos se suma el caso ocurrido hoy en La Perla, Veracruz.

En Punto documentó ocho homicidios en 2020 y cinco en 2021. Y no es la única violencia política que tiene registrada el gobierno.

Entre septiembre de 2020 y febrero de este año, el Gobierno federal tiene registrados 73 “eventos de violencia política”, que dejaron un saldo de 64 muertos. uno de ellos, fue el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, asesinado el 18 de diciembre en el bar Distrito 5 de Puerto Vallarta.

También tiene registro 11 víctimas de homicidio doloso relacionadas directamente con el actual proceso electoral del próximo 6 de junio.

Entre ellas, el homicidio el 15 de febrero de la exalcaldesa de Cosoleacaque, Veracruz, Gladys Merlín, y su hija Carla Enríquez Merlín, quien aspiraba a la candidatura de Morena a la alcaldía.

Ese mismo mes fue asesinado Ignacio Sánchez Cordero, secretario de Desarrollo Social y precandidato de la coalición del Partido Verde, Morena y PT a la alcaldía de Puerto Morelos, Quintana Roo.

En enero, fue asesinado en Juventino Rosas, Guanajuato, el diputado local del PAN y precandidato a la alcaldía, Juan Antonio Acosta Cano, cuando trotaba en la calle Älvaro Obregón.

En noviembre pasado asesinaron al precandidato del PRD a la alcaldía de Chilapa, Guerrero, Antonio Hernández.

Esta mañana, el Gobierno federal anunció un plan para garantizar la seguridad de candidatos que contiendan en el próximo proceso electoral.

“Que no los amenacen, que no los agredan, que no los intimiden, que no los obliguen a declinar por amenazas. Queremos ahora enfrentarlo para que se garantice la libertad de todos y que sean los ciudadanos los que elijan, no los grupos de intereses creados, no la delincuencia organizada”, aseguró Andrés Manuel López Obrador.