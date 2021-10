¿Qué ocurrió en las elecciones de julio de 1988 cuando se cayó el sistema? Una mirada al archivo documental

Tras los dichos del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, en su comparecencia en Comisiones ante Diputados que la llamada “caída del sistema” en las elecciones de 1988, sobre que se debió a un “amasiato” entre el PAN y el salinismo, En Punto revisó el archivo documental de Televisa sobre lo ocurrido ese 6 de julio de 1988, cuando se detuvo el sistema de resultados preliminares, poco después de que empezaron a llegar los primeros resultados de los conteos.

Así respondió el director de la CFE a los legisladores panistas sobre lo ocurrido en las elecciones presidenciales de 1988, refiriéndose al momento en el que el sistema de resultados preliminares se detuvo después de las cinco de la tarde.

“Señor comisionado del Partido de Acción Nacional”, Manuel Bartlett Díaz, Secretario de Gobernación, julio 1988.

“Para otra pequeña distracción: se nos informa que en el Comité Técnico de Vigilancia del Registro Nacional de Electores, que se “calló” la computadora. afortunadamente no del verbo “caerse” sino del verbo “callarse”. Sí se está afectando gravemente la información”, Diego Fernández de Cevallos, Comisionado PAN, julio 1988.

“Nos acaban de confirmar la información que daba el comisionado de Acción Nacional, en el sentido de que efectivamente, el sistema de cómputo no está funcionando, que está callado, que está caído. (LIGAR) Las personas responsables del Sistema Nacional de Electores que están al frente de esta cuestión, afirman que ellos no son responsables y que no pueden hacer nada”, Comisionado Frente Democrático Nacional.

“Sí, en media hora nos vemos, un representante por partido en la sala del Secretario Técnico, van a quedar satisfechos todos, y vamos ya a empezar a recibir información, 10 de la noche la próxima sesión”, Manuel Bartlett Díaz, Secretario de Gobernación, julio 1988.