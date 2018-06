Elección definirá el rumbo de México: De la Madrid

En el Senado de la República, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, advirtió de la importancia de los resultados de la jornada comicial del próximo 1 de julio.

De la Madrid señaló que la elección definirá el rumbo del país:

Esta no es una elección de castigo, las elecciones también sirven para castigar, ésta no es de eso. Esta es una elección de definición de rumbo de país, eso es lo que está en juego. Eso no lo estamos viendo en la letra chiquita”, afirmó.

El secretario de Turismo agregó “que por inconformarse ¡aguas! Que por castigarse acaben castigando su futuro. Eso es lo que está en juego. Estamos yendo despacito, pero vamos avanzando al final del día de manera constante… Yo no me puedo imaginar a estos jóvenes de hoy, queriendo un papá gobierno, francamente. No me puedo imaginar a los jóvenes de hoy que no nos toleran como papás autoritarios y quisieran un papá gobierno, sería absolutamente inconsistente. Créanse en ustedes, créanse en una sociedad democrática donde más cabezas pensamos que uno… crean en la democracia con sus debilidades”.

El secretario De la Madrid dictó una conferencia magistral en el marco del XV Encuentro Nacional de Titulares de la Juventud de las Entidades Federativas, organizado por el Senado.

Con información de Claudia Flores.

RMT