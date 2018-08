Elba Esther Gordillo da mensaje este lunes, dice que es inocente

Este lunes 20 de agosto, a las once de la mañana, Elba Esther Gordillo, exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la educación (SNTE), ofreció una conferencia de prensa. Su abogado, Marco Antonio del Toro, hizo el anuncio cuando la maestra fue liberada, el pasado 8 de agosto. Esta fue la primera aparición pública de la maestra Elba Esther desde que la detuvieron hace cinco años y cinco meses y luego fue liberada. Desde un hotel de Polanco, en la Ciudad de México, dijo que no era fácil aparecer en público, pero era muy estimulante saludar a los medios. Aclaró que no habría preguntas ni respuestas y agradeció a familiares y amigos por acompañarla. Afirmó que fue objeto de una persecución política, dijo que es inocente y que, ahora que recuperó la libertad, “la reforma educativa se ha derrumbado”.

En la conferencia de este lunes, la maestra Gordillo Morales presentó una fotografía en donde se le veía atrás de la rejilla de interrogatorios y dijo que esa fue la imagen que predominó de ella, por ser objeto de una persecución política, de acoso e injusticia, “de un expediente basado en mentiras y acusaciones falsas, para hacerme ver culpable de algo que no cometí”.

La exlíder del SNTE pidió a los maestros y maestras que, en este inicio de clases, “pongan lo mejor de sí mismos, como siempre lo han hecho. Entréguense a los niños y a las niñas con la tranquilidad de que sus preocupaciones hoy deberán ser fielmente defendidas” y que el magisterio será revalorado.

Gordillo Morales señaló:

Afirmó que el pueblo y todos debemos estar a la altura de nuestra etapa de la historia, porque la educación que tenemos no responde al tiempo que vivimos.

Elba Esther Gordillo declaró que ejercerá su libertad, consciente de que su lugar siempre ha estado al lado de los maestros y de la defensa de la educación pública de excelencia.

El pasado 8 de agosto, la maestra Gordillo quedó libre de las acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero. El titular del Primer Tribunal Unitario Penal, Miguel Ángel Aguilar López, declaró procedente un incidente de sobreseimiento o cancelación de las acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de la maestra. El magistrado consideró que las pruebas acumuladas no acreditan la responsabilidad de Elba Esther Gordillo.

A la 1:40 de la madrugada de ese miércoles, Marco Antonio del Toro, abogado de la exlideresa sindical, leyó un comunicado a nombre de su clienta a los medios de comunicación.

Recibí por parte del primer tribunal unitario en Materia Penal del Primer Circuito la notificación del decreto de mi absoluta e inmediata libertad, debida al sobreseimiento que recayó en la causa penal bajo la que me encontraba sujeta. Sin embargo, debido a la muy larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida, me es necesario un plazo para asimilar privadamente las evidentes emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal. Por lo anterior he decidido no tener contacto con medio de comunicación nacional o extranjero alguno, pues considero que esta etapa que me ubica en una nueva circunstancia, debe ser adecuada y suficientemente recibida y vivida en familia”.